O Estádio de la Ceramica será palco de um confronto decisivo para as pretensões de duas equipes em situações opostas na tabela. Neste domingo, 8, o Villarreal recebe o Elche pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 10h00 (de Brasília), colocando frente a frente a luta por uma vaga na próxima Champions League e a batalha desesperada contra o rebaixamento.

Villarreal: De olho na Champions

O Submarino Amarelo faz uma campanha sólida na temporada 2025/26, ocupando a 4ª colocação com 51 pontos. Com um registro de 16 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, a equipe comandada por Marcelino se consolidou no pelotão de frente. No entanto, o time busca recuperação imediata após uma derrota recente para o Barcelona.

Jogando em casa, onde possui um retrospecto consistente, o objetivo é controlar a posse de bola e tomar a iniciativa ofensiva. Garantir os três pontos é fundamental para manter a tranquilidade no G4 e não dar chances aos perseguidores diretos na tabela de classificação.

Elche: A luta contra a degola

Do outro lado, o cenário é de tensão absoluta. O Elche vive um momento delicado, ocupando a 17ª posição com 26 pontos, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O time visitante atravessa uma fase difícil e não vence há cinco jogos, acumulando empates e derrotas que ligaram o sinal de alerta.

Com apenas cinco vitórias em toda a competição e uma defesa que tem se mostrado vulnerável, a estratégia deve focar em uma organização defensiva sólida para explorar contra-ataques. Pontuar fora de casa é vital para respirar na competição e tentar se afastar das últimas posições.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão confirmada para o Brasil através da plataforma de streaming Disney+ (via ESPN).