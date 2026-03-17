O Maracanã será o palco de mais um grande clássico carioca nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília). Vasco e Fluminense medem forças em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela, prometendo muita emoção no tradicional Clássico dos Gigantes.

Onde assistir a Vasco x Fluminense

O torcedor poderá acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O clássico também estará disponível via streaming pelo Globoplay.

Como chega o Vasco

Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Cruzmaltino chega para o confronto precisando urgentemente de um resultado positivo. Atualmente na 15ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados, a equipe tenta se afastar da perigosa zona de rebaixamento. A partida é tratada como um teste de fogo para o treinador, que busca reverter o início de temporada instável. Vencer o rival pode ser o ponto de virada para uma campanha de recuperação e para resgatar a confiança da torcida.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras vive uma realidade bem mais confortável. Dirigido pelo argentino Luis Zubeldía, o time ocupa a 3ª posição na tabela, somando 13 pontos. A equipe vem embalada por uma sequência sólida de resultados e busca a vitória no clássico para se manter na caça à liderança do campeonato. A expectativa é de que o Fluminense tente impor seu estilo de jogo desde o início, aproveitando a maior tranquilidade e o bom momento ofensivo.

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o experiente árbitro paulista do quadro da FIFA, Raphael Claus, para comandar o apito no clássico carioca.