Neste domingo, 8, o Estádio Mestalla será o cenário de um confronto importante pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O Valencia recebe o Alavés às 17h (de Brasília), em uma partida marcada pela tensão de um duelo direto na parte inferior da tabela. Com as duas equipes separadas por apenas dois pontos, o resultado pode redefinir a luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

Confronto direto contra o rebaixamento

A partida é tratada como uma final antecipada para ambos os lados. O Valencia ocupa a 15ª posição com 29 pontos, enquanto o Alavés aparece logo atrás, em 16º, com 27 pontos. Uma vitória dos visitantes inverteria as posições na classificação, adicionando pressão extra aos donos da casa.

O histórico recente sugere equilíbrio e cautela: no último encontro entre as equipes, em outubro de 2025, o placar não saiu do zero. Sem pretensões de vagas europeias, o foco total de ambos os clubes é somar pontos para evitar a aproximação da zona de rebaixamento nesta reta final de temporada.

Valencia aposta no fator casa

A campanha do Valencia na temporada 2025/26 reflete a instabilidade do elenco: são sete vitórias, oito empates e 11 derrotas até o momento. Jogando diante de sua torcida no Mestalla, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias para abrir uma margem de segurança mais confortável.

A oscilação recente, alternando bons momentos com tropeços inesperados, preocupa a comissão técnica. Para este domingo, a estratégia passa por impor um ritmo agressivo desde os minutos iniciais, utilizando o apoio das arquibancadas para superar a má fase.

Alavés tenta surpreender como visitante

O Alavés chega a Valência em uma situação delicada, mas com uma oportunidade clara de ultrapassagem. A campanha é muito similar à do rival, somando sete vitórias, seis empates e 13 derrotas. No entanto, o desempenho recente acendeu o sinal de alerta, com a equipe encontrando dificuldades para pontuar consistentemente.

Para sair do Mestalla com um resultado positivo, o time precisará corrigir falhas defensivas e aproveitar o nervosismo do adversário. Uma vitória fora de casa não apenas garantiria três pontos, mas também serviria como um importante ganho moral para o restante da competição.

Onde assistir a Valencia x Alavés

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo, a partida será transmitida na TV fechada pela ESPN, no YouTube pela ESPN Brasil e no streaming pela Disney+.