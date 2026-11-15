O Tenerife prestou uma série de homenagens ao atacante Jesús de Miguel durante a vitória por 2 a 0 sobre o Ceuta, pela segunda divisão espanhola, neste domingo, 15. O confronto marcou o primeiro compromisso oficial da equipe após a morte do jogador, decorrente de uma colisão em campo ocorrida no início do mês.

Atletas de ambos os clubes e os integrantes da equipe de arbitragem entraram no gramado vestindo camisas com a estampa De Miguel 9 e braçadeiras pretas. Uma coroa de flores foi depositada no centro do campo antes de um minuto de silêncio respeitado pelo público.

Aos nove minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado para uma salva de palmas geral. Nos telões da arena, o clube exibiu um vídeo com momentos de De Miguel, enquanto os torcedores estenderam uma faixa com os dizeres “Jesus De Miguel, 9, eternamente azul e branco”.

Gols e manifestações dos companheiros

O placar foi aberto aos 40 minutos da etapa inicial por Nacho Gil. Na comemoração, o atacante ergueu a camisa de De Miguel em direção à torcida e exibiu uma mensagem escrita em sua camisa interior com os dizeres “Demi, sempre em nossos corações”.

O zagueiro Neal Viereck garantiu o triunfo ao marcar o segundo gol a quatro minutos do fim da partida. O resultado encerrou uma série de seis partidas sem vitória do clube das Ilhas Canárias na competição nacional.

De Miguel faleceu em 3 de novembro em uma unidade hospitalar, um dia após sofrer choque involuntário com o goleiro Jesus Owono, do Andorra. O comitê disciplinar da federação espanhola aplicou uma suspensão de 12 partidas ao goleiro adversário por considerar uso de força excessiva no lance da colisão.