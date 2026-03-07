Neste domingo, 8, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán será palco de um duelo de equilíbrio absoluto válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O Sevilla recebe o Rayo Vallecano às 14h30 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente dois times com pontuações idênticas, ambos com 30 pontos, e objetivos similares na competição.

Sevilla busca estabilidade em casa

A campanha dos anfitriões soma oito vitórias, seis empates e 12 derrotas. Nos últimos cinco jogos, o time de Andaluzia venceu uma partida, empatou três e perdeu apenas uma. Apesar da regularidade recente, o time precisa urgentemente fazer valer o mando de campo para ganhar confiança e se distanciar definitivamente da parte inferior da tabela.

Rayo Vallecano divide atenções com a Europa

O time de Vallecas apresenta uma trajetória ligeiramente diferente, com sete vitórias, nove empates e dez derrotas, mostrando ser uma equipe difícil de ser batida, mas que empata com frequência. Para o Rayo, a temporada é particularmente desgastante, pois o clube também disputa a UEFA Conference League, exigindo gestão de elenco.

Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol, o Rayo somou duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Onde assistir

Com as duas equipes empatadas e lutando para consolidar suas posições, a expectativa é de um jogo estratégico e disputado. Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva via streaming pelo serviço Disney+.