O Sevilla FC atingiu seu segundo pior patamar defensivo em quase três décadas na temporada 2025/26 da La Liga. Após a derrota por 5 a 2 para o Barcelona no último domingo, 15, o clube somou 47 gols sofridos em 28 rodadas, uma marca negativa que não era registrada desde a temporada 1996/97. Naquele ano, os Blanquirrojos registraram seu pior desempenho defensivo da história no Campeonato Espanhol: sofreram 49 gols em 28 rodadas e acumularam um saldo de gols de -24.

Defesa deixa a desejar, mas o ataque nem tanto

De acordo com informações publicadas pelo jornal Marca, a média de 1,68 gol concedido por partida coloca o Sevilla como a defesa mais vazada da competição. O desempenho é estatisticamente inferior ao de clubes que lutam diretamente contra o rebaixamento, evidenciando falhas no planejamento tático de Matías Almeyda e na estrutura do elenco.

O ataque dos Blanquirrojos, por outro lado, não se equipara aos números ruins da defesa. Ainda segundo a apuração, o Sevilla é o oitavo time que mais marcou gols na La Liga neste ano, com 37 bolas na rede. Por conta disso, a equipe tem saldo de gols igual a -10, estatística melhor que alguns acima na tabela de classificação, como o Valencia e o Girona, ambos com saldo de -12.

Risco de rebaixamento e pressão interna

Atualmente na 15ª posição, com 31 pontos, o Sevilla está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. A fragilidade defensiva coloca em xeque a permanência na elite e aumenta a pressão para o confronto decisivo contra o Valencia neste sábado, 21. Confira os indicadores da crise: