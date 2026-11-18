O zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, saiu em defesa de Kylian Mbappé, frequentemente criticado pela falta de empenho na parte defensiva. A declaração foi dada em entrevista ao site inglês The Athletic.

“Faz sentido eu pedir a um homem que marcou mais de 80 ou 90 gols em dois anos, e agora atingiu 100 gols pelo clube, para fazer o meu trabalho? Isso não faz sentido”, afirmou.

Para contextualizar seu ponto de vista, o defensor alemão recorreu ao histórico recente de conquistas do clube espanhol, citando craques que foram campeões sem necessariamente se destacar na marcação.

“Vamos voltar ao passado. Como era na era de Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo? Olhe para o sucesso deles. Nós nem sempre precisamos falar sobre suas capacidades defensivas”, declarou.

Pressão por títulos e cobrança interna

As declarações ocorreram durante a passagem do atleta pela Alemanha para uma homenagem à sua trajetória na seleção alemã, pela qual disputou 86 partidas oficiais antes de anunciar sua despedida dos gramados internacionais.

O jogador ressaltou a obrigação do elenco merengue em encerrar um jejum de dois anos sem títulos importantes do Real Madrid e afirmou que a impressão de que o vestiário merengue é difícil não é um mito. “É realidade, é a história do Real Madrid. Porque o Real Madrid sempre foi uma união de estrelas, de grandes personalidades do futebol”, concluiu.