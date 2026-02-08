A quatro meses do início da Copa do Mundo, Rodrygo vive um momento conturbado no Real Madrid. O atacante da seleção brasileira teria neste domingo, 8, sua primeira oportunidade como titular com o técnico Arbeloa, mas sofreu uma tendinite na coxa direita e é desfalque certo diante do Valencia, no Mestalla. O jogo válido pela 23ª rodada de LaLiga começa às 17h (de Brasília).

Rodrygo jogou apenas 35% dos minutos possíveis na temporada e se lesionou justamente quando sua titularidade era certa, na vaga de Vini Jr., que está suspenso. De acordo com a imprensa espanhola, o camisa 11 deve ficar pelo menos duas semanas afastado.

Rodrygo marcou apenas três gols nesta temporada, e chegou a ficar 32 jogos sem marcar, até encerrar o incômodo jejum diante do Manchester City pela Liga dos Campeões.

O atacante brasileiro se lesionou depois da Supercopa da Espanha, ficou três jogos fora e, quando retornou, foi expulso por reclamação na derrota para o o Benfica e levou dois jogos de suspensão, o que lhe tirou do playoff contra a própria equipe portuguesa.

Má fase de Rodrygo preocupa Ancelotti

De acordo com o diário espanhol As, Rodrygo busca recuperar seu espaço e auge físico, visando a retomada na temporada e de olho na Copa do Mundo, em junho, uma vez que é tido como peça importante e jogador de confiança do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

Ainda segundo o jornal, a ausência no Mestalla “é um grande revés nestes tempos difíceis. Sem Vinicius – suspenso – ele jogaria na ponta esquerda, sua posição ideal, aquela que ele tanto almejou sem sucesso […] Nunca há um bom momento para uma lesão, mas esta pode ser uma das piores.”

Além da partida contra o Valencia, Rodrygo deve perder o compromisso contra a Real Sociedad na próxima semana. Rodrygo foi titular em apenas 10 das 34 partidas, o que representa 29% da temporada.