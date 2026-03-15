O Real Sociedad recebe o Osasuna neste domingo, 15, às 17h (horário local), na Reale Arena, em San Sebastián. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e promete um duelo acirrado pelo meio da tabela, com as duas equipes separadas por apenas um ponto na classificação.

Luta por estabilidade na tabela

Jogando diante de sua torcida, o time da casa busca a consistência que tem faltado na temporada. Atualmente na oitava colocação com 35 pontos, a equipe basca acumula nove vitórias, oito empates e dez derrotas. A forma recente reflete essa oscilação, alternando triunfos e tropeços nos últimos cinco jogos. Uma vitória na Reale Arena é fundamental para não se distanciar do pelotão de cima e manter vivas as esperanças de classificação para competições europeias.

Do outro lado, o Osasuna chega a San Sebastián com o objetivo de ultrapassar o rival direto. Ocupando o 11º lugar com 34 pontos (nove vitórias, sete empates e 11 derrotas), os visitantes vêm de uma sequência resiliente, somando duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seus compromissos mais recentes. A proximidade na pontuação transforma o confronto em um verdadeiro jogo de seis pontos para as pretensões de ambos no torneio.

Expectativas para o confronto

Com a reta final de La Liga se aproximando, a partida ganha contornos decisivos. Para a Real Sociedad, vencer significa seguir na briga por uma vaga na Uefa Conference League, pressionando os adversários diretos. Já o Osasuna, praticamente livre dos riscos de rebaixamento, joga com menos pressão e vê no duelo a chance de terminar a temporada na metade superior da tabela. A expectativa é de um jogo de muito estudo tático, com os donos da casa propondo as ações e os visitantes explorando os contra-ataques.

Onde assistir a Real Sociedad x Osasuna

Sem margem para erros nesta fase crucial, o duelo tem tudo para ser tenso e disputado no meio-campo. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+.