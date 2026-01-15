Neste sábado, 17 de janeiro de 2026, o Real Madrid recebe o Levante no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O confronto, válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, tem início marcado para as 10h (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com ambições opostas na tabela.

Real Madrid na caça ao topo

Sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, o time merengue entra em campo com a missão de somar três pontos e manter a pressão na briga pela liderança de La Liga. Ocupando a 2ª colocação com 45 pontos (14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas), o Real faz uma campanha sólida e conta com o apoio de sua torcida para confirmar o favoritismo.

A forma recente da equipe é positiva, acumulando quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Jogando em casa, a expectativa é que o time imponha seu ritmo desde os minutos iniciais, buscando garantir sua vaga na próxima edição da UEFA Champions League e seguir sonhando com o título nacional.

Levante luta contra o rebaixamento

Do outro lado, a situação é delicada. O Levante, treinado pelo português Luís Castro, amarga a 19ª posição na tabela, somando apenas 14 pontos. Com uma campanha de 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, a equipe precisa urgentemente reagir para evitar o descenso.

O retrospecto recente evidencia a instabilidade do time, que vem de dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. Enfrentar o vice-líder fora de casa será um teste de resiliência, onde qualquer ponto conquistado será fundamental na batalha pela permanência na elite do futebol espanhol.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis Escalações

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba (Huijsen) e Fran García; Arda Güler, Ceballos e Bellingham; Vinícius Júnior, Mastantuono e Gonzalo García.

Levante (Técnico: Luís Castro)

Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno e Diego Pampín; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Pablo Martínez e Iker Losada; Etta Eyong e Iván Romero.

Desfalques e Dúvidas

O Real Madrid lida com ausências no departamento médico: Éder Militão e Ferland Mendy seguem em recuperação de lesões musculares. Antonio Rüdiger é dúvida devido a um desconforto no joelho, assim como Fede Valverde, que sentiu dores na coxa.