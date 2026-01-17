Em uma tarde fria e de ânimos exaltados no Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisou de paciência e da bola parada para reencontrar o caminho das vitórias. Após um primeiro tempo tenso e marcado por vaias da torcida, a equipe comandada pelo técnico Arbeloa cresceu na etapa final, venceu o Levante por 2 a 0 e manteve a perseguição ao topo da tabela do Campeonato Espanhol. Mbappé, de pênalti, e o zagueiro Asencio garantiram os três pontos na 20ª rodada.

Primeiro tempo de tensão e vaias no Bernabéu

Vindo de uma dolorosa derrota para o Barcelona na Supercopa, o Real Madrid entrou em campo pressionado. A primeira etapa refletiu o nervosismo: um time com posse de bola estéril, trocando passes laterais e encontrando um muro defensivo montado pelo vice-lanterna Levante. Jogadores chave como Vini Jr. e Mbappé tentavam jogadas individuais, mas paravam na marcação congestionada ou na falta de espaço, gerando impaciência nas arquibancadas.

O clima quase piorou drasticamente aos 38 minutos. Em uma cobrança de falta venenosa, Martínez assustou o estádio ao colocar a bola a centímetros da trave de Courtois, no lance mais perigoso dos visitantes. Sem criatividade e previsível, o time da casa desceu para o vestiário sob fortes vaias de sua própria torcida, que exigia uma resposta imediata.

Bola parada resolve e traz o alívio

A postura mudou no segundo tempo, impulsionada pelas entradas de Mastantuono e Arda Guler, que deram nova dinâmica ao meio-campo. O Real Madrid passou a ser mais agudo, e o alívio veio aos 13 minutos da etapa final. Mbappé foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio camisa 10 cobrou com categoria, deslocando o goleiro Ryan para abrir o placar e marcar seu 19º gol em La Liga.

O gol desmontou a retranca do Levante e soltou o time merengue. Apenas oito minutos depois, a bola parada funcionou novamente. Arda Guler cobrou escanteio na medida e o jovem zagueiro Asencio subiu no terceiro andar para testar firme e ampliar a vantagem. O 2 a 0 trouxe a paz que o Bernabéu precisava, transformando as vaias iniciais em apoio.

Domínio final e paz com a torcida

Com a vantagem confortável, o Real Madrid lembrou seus melhores momentos e dominou completamente as ações finais. O time empilhou chances de transformar a vitória em goleada, parando na trave — em belo chute colocado de Mastantuono — e em uma atuação inspirada do goleiro Ryan, que operou milagres em finalizações de Bellingham e Mbappé para evitar um placar mais elástico.

O apito final confirmou não apenas os três pontos, mas uma reconciliação momentânea com a torcida. Com o resultado, o Real Madrid chega aos 48 pontos, mantendo-se firme na segunda colocação, enquanto o Levante segue afundado na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos.