O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 12, a saída de Xabi Alonso do cargo de treinador da equipe principal, encerrando uma passagem marcada por altos e baixos no comando merengue. Em nota, o clube confirmou a decisão em mútuo acordo com o espanhol. Em seu lugar, o também ex-jogador Álvaro Arbeloa assume o cargo.

Arbeloa vinha dirigindo o Real Madrid Castilla desde junho de 2025, carreira construída principalmente nas categorias de base merengues. O ex-jogador agora dá um salto na carreira à beira do campo e terá como missão dar sequência a uma temporada turbulenta, disputando ainda o título de La Liga e também a Champions League.

Passagem curta e frustrante de Xabi Alonso no Real

Xabi Alonso foi anunciado como técnico do Real Madrid em maio de 2025, assinando contrato até junho de 2028, em uma decisão que marcou o retorno do ex-meio-campista ao clube após sucesso recente com o Bayer Leverkusen. O espanhol chegou badalado, após conquistar título inédito e invicto da Bundesliga pelo time alemão.

Durante sua passagem de aproximadamente sete meses, o desempenho do Real Madrid sob o comando de Alonso foi instável. Em apenas 33 jogos, foram 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Houve vitórias importantes e momentos promissores, mas o time também enfrentou resultados decepcionantes em partidas de grande visibilidade, incluindo confrontos contra rivais diretos. No Mundial de Clubes, foi goleado pelo PSG, e em La Liga também foi goleado pelo Atlético de Madrid. Além disso, perdeu para Liverpool e City na Champions, e sofreu empates frustrantes na Espanha com times modestos como Rayo Vallecano, Elche e Girona.

Conflitos e polêmicas envolvendo Xabi

Enquanto liderava a equipe merengue, Xabi Alonso enfrentou desafios dentro e fora de campo. Alguns desses episódios envolveram a necessidade de gerir um elenco estrelado, no qual o relacionamento com jogadores de alto impacto, como Vinícius Júnior, chegou a ser destaque.

A relação com o brasileiro ficou conturbada após a substituição realizada contra o Barcelona, em outubro de 2025. Desde então, Vini Jr. passou por uma má fase dentro de campo pouco mais de dois meses sem marcar pelo Real.