Neste domingo, 11, o estádio de Vallecas será o cenário de um confronto decisivo pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano recebe o Mallorca às 10h (de Brasília), em um duelo direto para se afastar da zona de rebaixamento.

Momento das equipes em La Liga

O embate coloca frente a frente dois times que buscam respirar na competição. O Rayo Vallecano ocupa a 14ª posição com 19 pontos (4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas).

A equipe de Madri atravessa um momento delicado, sem vencer há cinco rodadas, acumulando três empates e duas derrotas nesse período. O fator casa será fundamental para tentar estancar a perda de pontos.

Por outro lado, o Mallorca chega pressionado na 16ª colocação com 18 pontos, apenas um a menos que o adversário. A campanha dos visitantes soma 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

Apesar da irregularidade, o time apresentou uma leve reação recente em comparação ao rival, com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Um triunfo fora de casa permitiria ao clube ultrapassar o Rayo na tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Rayo Vallecano tem o desfalque confirmado do jogador Alemão, por lesão. Já o Mallorca, comandado por Jagoba Arrasate, não possui baixas confirmadas por suspensão ou lesão até o momento, mas a estratégia final definirá os onze iniciais.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd e Pacha Espino; Pedro Díaz e Gerard Gumbau; Jorge de Frutos, Óscar Trejo e Álvaro García; Sergio Camello. Técnico: Iñigo Pérez.

Provável escalação do Mallorca: Dominik Greif; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Omar Mascarell e Johan Mojica; Samuel Costa e Sergi Darder; Dani Rodríguez, Pablo Maffeo e Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão ao vivo confirmada pelo serviço de streaming Disney+.