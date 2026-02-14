Neste domingo, 15, o Estádio de Vallecas será palco do confronto, válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, entre Rayo Vallecano e Atlético de Madrid às 12h15 (horário de Brasília), em uma partida que movimenta as duas extremidades da tabela de La Liga.

Rayo Vallecano em momento delicado

A situação do Rayo é alarmante. Ocupando a 18ª colocação com apenas 22 pontos, o clube abre a zona de rebaixamento e precisa desesperadamente somar pontos para respirar na competição. A campanha irregular, composta por 5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, reflete a instabilidade do elenco na temporada.

O momento atual agrava a preocupação da torcida: o time vem de três derrotas consecutivas. Jogando em seus domínios, a equipe precisa transformar a pressão das arquibancadas em motivação para estancar a perda de pontos e tentar sair do Z3 ainda nesta rodada.

Atlético de Madrid busca recuperação

Do outro lado, o Atlético de Madrid vive uma realidade diferente, mas igualmente exigente. Na 3ª posição com 45 pontos, a equipe luta para se consolidar na zona de classificação para a Champions League. Apesar de uma campanha sólida com 13 vitórias, o time oscilou recentemente.

O retrospecto recente dos Colchoneros mostra irregularidade, vindo de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos de La Liga, após uma sequência anterior de vitórias. Na Copa do Rei, a equipe de Simeone deu show e goleou o Barcelona por 4 a 0, na partida de ida das semifinais da competição.

Onde assistir e ficha técnica

O confronto promete ser disputado, com o Rayo jogando a vida e o Atlético buscando retomar o caminho das vitórias. Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta partida decisiva através das seguintes opções de transmissão: