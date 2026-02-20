Neste sábado, 21, o estádio El Sadar será palco de um confronto decisivo pelo Campeonato Espanhol. O Osasuna recebe o poderoso Real Madrid às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da competição. Enquanto os visitantes buscam consolidar a liderança absoluta, os donos da casa tentam manter a invencibilidade recente para escalar a tabela de classificação.

O desafio no El Sadar

O confronto em Pamplona se desenha como um teste clássico para o líder do campeonato. O Osasuna, agora treinado pelo italiano Alessio Lisci, encontra-se em uma posição confortável, ocupando a 10ª colocação com 30 pontos. Sem o risco iminente de rebaixamento, a equipe pode jogar com mais liberdade em busca de uma vitória de prestígio.

A forma recente dos anfitriões conta uma história de evolução clara: nos últimos cinco jogos, o time não sabe o que é perder, acumulando três vitórias e dois empates. O estádio El Sadar é historicamente um ambiente hostil para os gigantes espanhóis, e a expectativa é de um time bem organizado defensivamente, buscando explorar os contra-ataques e o apoio de sua torcida para surpreender.

A hegemonia Merengue

Do outro lado, o Real Madrid entra em campo ostentando uma campanha irretocável. Sob o comando de Álvaro Arbeloa, os merengues lideram a competição de forma isolada com 60 pontos — exatamente o dobro da pontuação de seu adversário deste sábado. Com um registro impressionante de 19 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o time vem de uma sequência perfeita de cinco triunfos consecutivos.

Apesar do favoritismo, a equipe vive a pressão constante de manter a excelência para evitar que os perseguidores diretos ganhem esperança na tabela. A imprensa e os torcedores esperam que o elenco imponha seu ritmo e talento individual, mesmo jogando fora de casa, para dar mais um passo rumo ao título da temporada 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da TV fechada na ESPN e via streaming pela plataforma Disney+.