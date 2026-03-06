Neste sábado, 7 de março de 2026, o estádio El Sadar, em Pamplona, recebe um confronto importante pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O Osasuna enfrenta o Mallorca em um duelo de opostos na tabela de classificação.

Cenários distintos na La Liga

O Osasuna entra em campo como favorito, impulsionado por sua sólida campanha como mandante. A equipe de Pamplona conquistou a maior parte de seus pontos (24 de 33) jogando no El Sadar e busca impor seu ritmo para pressionar o adversário. Já para o Mallorca, o jogo tem ares de decisão. Lutando contra o rebaixamento e vindo de uma troca de comando técnico, o time visitante precisa pontuar para tentar iniciar uma reação no campeonato e buscar a permanência na elite.

Osasuna: Força em casa e busca por estabilidade

Ocupando a 10ª colocação com 33 pontos, o Osasuna faz uma campanha de meio de tabela, somando 9 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Embora a distância para a zona de classificação europeia seja considerável, uma vitória é essencial para manter as esperanças matemáticas vivas e consolidar a posição na primeira metade da tabela. A equipe vem de uma sequência oscilante, mas aposta no fator casa para se recuperar do revés recente contra o Valencia.

Mallorca: A urgência contra o Z3

A situação do Mallorca é delicada. Na 18ª posição e abrindo a zona de rebaixamento com 24 pontos, o time vive uma fase crítica, acumulando derrotas consecutivas que culminaram na mudança de treinador. A urgência por resultados é máxima, já que a equipe precisa desesperadamente somar pontos para se aproximar dos rivais que estão logo acima na tabela e evitar o descenso.

Onde assistir a Osasuna x Mallorca

O confronto acontece neste sábado, 7 de março. No Brasil, a transmissão das partidas da La Liga é realizada tradicionalmente pelos canais do grupo Disney, através da ESPN e do serviço de streaming Disney+.