O Osasuna recebe o Girona neste sábado (21), às 13h30 (de Brasília), no Estádio El Sadar, em Pamplona. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/2026 e marca um duelo direto e equilibrado pelo meio da tabela de classificação, com ambas as equipes buscando garantir tranquilidade na reta final da temporada.

Como chega o Osasuna

Jogando diante de sua apaixonada torcida, o time da casa tenta reencontrar a consistência que faltou nas últimas rodadas. Atualmente na 11ª colocação com 34 pontos, a equipe de Pamplona soma nove vitórias, sete empates e doze derrotas na competição. O momento recente, no entanto, inspira cautela: nos últimos cinco compromissos, o time amargou duas derrotas, dois empates e conquistou apenas uma vitória. A equipe aposta no peso do fator casa no Estádio El Sadar para somar três pontos fundamentais, quebrar a sequência irregular e se manter na metade superior da tabela.

Como chega o Girona

Do outro lado, o time visitante chega a Pamplona com a exata mesma pontuação do adversário (34 pontos), mas ocupando a 12ª posição devido aos critérios de desempate. A campanha dos catalães registra oito vitórias, dez empates e dez derrotas. Apesar de estar uma posição abaixo, a equipe vive um momento ligeiramente superior em seu recorte recente, somando duas vitórias, dois empates e apenas um revés nas últimas cinco rodadas. O objetivo é claro: manter o bom ímpeto, aproveitar a instabilidade dos mandantes e roubar a 11ª posição, consolidando uma campanha segura e sem sustos no torneio nacional.

Onde assistir

Com campanhas praticamente idênticas e o mesmo número de pontos, o confronto promete ser um verdadeiro jogo de xadrez, onde os detalhes, a imposição física e o aproveitamento das chances criadas definirão o vencedor. O principal objetivo de ambos é a consolidação na metade superior da tabela, o que também impacta a distribuição de cotas de televisão para a temporada seguinte. Para os fãs de futebol que desejam acompanhar este embate decisivo, a partida terá ampla transmissão. No Brasil, o jogo poderá ser assistido ao vivo através das plataformas de streaming Disney+ e Disney+ Premium.