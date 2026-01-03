Neste domingo (04), o Estádio Mallorca Son Moix será palco de um confronto tenso e decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O Mallorca recebe o Girona às 14h30 (horário de Brasília), em um duelo que pode redefinir a luta pela permanência na elite do futebol espanhol. Com ambas as equipes flertando com a parte baixa da tabela, a partida ganha ares de “jogo de seis pontos”.

Análise da Partida e Expectativas

O confronto no Son Moix é vital para as pretensões de ambas as equipes na luta contra o rebaixamento. O Mallorca, jogando em casa, tem a oportunidade de abrir uma vantagem significativa para a zona de perigo, enquanto o Girona vê a partida como a chance de igualar a pontuação do adversário direto e sair do Z3. A imprensa local trata o jogo como uma “final”, dada a proximidade dos times na tabela e o peso do resultado para o restante da temporada. Espera-se um jogo de muita disputa tática e nervosismo, onde o fator casa pode ser um diferencial para os anfitriões.

Mallorca busca estabilidade em casa

O time da casa entra em campo ocupando a 15ª colocação, somando 18 pontos. A campanha até aqui reflete uma equipe combativa, mas com dificuldades de transformar atuações em vitórias consistentes: são quatro triunfos, seis empates e sete derrotas. A forma recente do Mallorca mostra essa oscilação, vindo de uma derrota na última rodada após uma sequência de empates e uma vitória solitária.

Jogando diante de sua torcida, a equipe sabe que vencer um adversário direto é crucial para criar uma “gordura” em relação à zona de perigo. A pressão recai sobre a necessidade de ser mais efetivo no ataque e manter a solidez defensiva que garantiu pontos importantes em rodadas anteriores.

Girona tenta sair do Z3

Do outro lado, a situação do Girona é ainda mais delicada. O clube catalão abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, com 15 pontos conquistados. Uma vitória fora de casa, no entanto, mudaria drasticamente o cenário, permitindo que a equipe igualasse a pontuação do próprio Mallorca e respirasse na competição.

A campanha do Girona (três vitórias, seis empates e oito derrotas) mostra um time que luta, mas frequentemente deixa pontos escaparem nos detalhes. O retrospecto recente é irregular, alternando entre vitórias esperançosas e tropeços frustrantes. Para este domingo, a ordem é pontuar a qualquer custo para não deixar os rivais diretos abrirem vantagem na tabela.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o Mallorca, a equipe deve vir com força máxima, já que não há relatos de novas lesões graves. A ausência confirmada é a de Omar Mascarell, servindo sua seleção na Copa Africana de Nações. Por outro lado, o Girona enfrenta uma situação mais complexa, com uma lista de possíveis desfalques por lesão que inclui nomes como Abel Ruiz, Cristhian Stuani, David Lopez e Cristian Portu. Essas ausências podem impactar o poder ofensivo da equipe catalã.