Neste sábado (17), o Estádio Mallorca Son Moix será palco de um confronto decisivo pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Mallorca recebe o Athletic Bilbao às 12h15 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na tabela, mas que compartilham a necessidade urgente de recuperação.

Situação das equipes em La Liga

O duelo em Palma de Mallorca carrega tensão para ambos os lados. O time da casa, comandado por Jagoba Arrasate, ocupa a 17ª colocação com 18 pontos e flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. Com uma campanha de 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, o Mallorca precisa fazer valer o mando de campo para se afastar da degola e estancar a crise iniciada com os resultados negativos no começo de 2026.

Do outro lado, o Athletic Bilbao, treinado por Ernesto Valverde, está na 8ª posição com 24 pontos. Embora esteja na metade superior da tabela, o time basco sofre com a irregularidade — curiosamente, soma o mesmo número de derrotas (9) que seu adversário. Para manter vivo o sonho de alcançar vagas em competições europeias, o Athletic precisa melhorar seu desempenho como visitante e transformar o potencial do elenco em pontos.

Prováveis escalações e desfalques

As duas equipes lidam com problemas físicos em seus elencos. No Mallorca, as ausências são sentidas: o capitão e zagueiro Antonio Raíllo e o meio-campista Manu Morlanes sofreram lesões no início de janeiro e estão fora. Já o Athletic tem dúvidas importantes na defesa, com Aymeric Laporte e Yuri Berchiche em processo de recuperação, além da ausência prolongada de Beñat Prados.

Provável escalação do Mallorca: Predrag Rajković; Giovanni González, Martin Valjent, José Copete e Jaume Costa; Omar Mascarell, Sergi Darder e Dani Rodríguez; Amath Ndiaye, Vedat Muriqi e Cyle Larin. Técnico: Jagoba Arrasate.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simón; Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes e Iñigo Lekue; Iñigo Ruiz de Galarreta e Oihan Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams e Alex Berenguer; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Onde assistir a Mallorca x Athletic Bilbao

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através de múltiplas plataformas. Na televisão fechada, a transmissão será realizada pelos canais ESPN 2 e ESPN 4. Via streaming, o jogo estará disponível no Disney+, além de plataformas que retransmitem os canais esportivos, como Claro TV+, Vivo Play, Zapping e Sky+.