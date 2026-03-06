Neste sábado (7), o Levante recebe o Girona no Estádio Ciutat de Valencia, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola a partir das 12h15 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos de tensão na tabela.

Expectativas para o confronto

O duelo é considerado uma verdadeira final, especialmente para os donos da casa. O Levante entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos para escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Girona busca estabilidade para não se complicar na reta final da competição.

A partida promete ser disputada, com o time mandante tentando reverter seu fraco desempenho em casa e os visitantes buscando corrigir a inconsistência defensiva que tem custado pontos preciosos ao longo da temporada.

Levante: A luta contra a degola

A situação do Levante é crítica. Ocupando a 19ª colocação com apenas 21 pontos, a equipe vê a permanência na elite como um desafio cada vez maior. No entanto, a vitória por 2 a 0 sobre o Alavés na rodada anterior trouxe um novo ânimo ao elenco, encerrando um jejum de cinco jogos sem vencer.

Com uma campanha de 5 vitórias, 6 empates e 15 derrotas, o time precisa superar o fato de ter o pior desempenho como mandante no campeonato. O apoio da torcida no Ciutat de Valencia será fundamental para transformar a esperança em pontos vitais.

Girona: Em busca de estabilidade

Do outro lado, o Girona ocupa a 14ª posição com 30 pontos, uma margem que oferece algum conforto, mas não total segurança. A equipe catalã vem de uma derrota dolorosa em casa para o Celta de Vigo (2 a 1), que interrompeu uma sequência de três jogos de invencibilidade.

O grande problema do Girona tem sido a gestão de resultados: é o time que mais perdeu pontos após sair na frente do placar nesta edição de La Liga. Enfrentar um adversário direto na luta contra a parte baixa da tabela será um teste de maturidade para o elenco, que precisa pontuar fora de casa para garantir um final de temporada tranquilo.

Onde assistir a Levante x Girona

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções deste confronto ao vivo através dos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star+ (integrada ao ecossistema Disney). Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão pertencem à ESPN, com exibição na ESPN2, ESPN Deportes e ESPN+.