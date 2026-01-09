Em situações opostas na tabela de classificação, o Levante recebe o Espanyol neste domingo, 11, no estádio Ciutat de Valencia. O confronto, válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, coloca frente a frente uma equipe que luta desesperadamente contra o rebaixamento e outra que sonha com vaga na Champions League. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília).

Duelo de realidades distintas

A partida marca o encontro de dois times com objetivos muito diferentes na temporada. Para o Levante, jogar em casa é a oportunidade de somar pontos cruciais na luta pela sobrevivência na elite. A equipe Granota espera contar com o apoio da torcida para superar a disparidade técnica e explorar os contra-ataques.

Do outro lado, o Espanyol faz uma campanha surpreendente. Mesmo vindo de uma derrota para o rival Barcelona, o time catalão quer provar que o tropeço foi um caso isolado. O objetivo é vencer fora de casa para se manter no pelotão de frente e continuar na briga por competições europeias, apostando na qualidade de seu meio-campo e ataque.

Levante busca reação contra o Z-3

A situação dos anfitriões é delicada. Ocupando a 19ª colocação com apenas 13 pontos, o Levante precisa urgentemente pontuar para não deixar os rivais diretos se distanciarem. A campanha até o momento registra apenas três vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Apesar dos números preocupantes, há um fio de esperança. Após uma sequência negativa, a equipe mostrou poder de reação nos últimos dois jogos, conquistando uma vitória expressiva sobre o Sevilla (3 a 0) e um empate. Manter essa invencibilidade recente é fundamental para iniciar uma recuperação no segundo turno.

Espanyol quer se consolidar no G-5

O Espanyol chega a Valência vivendo um grande momento. Na 5ª posição com 33 pontos, a equipe se firmou como uma das forças da LaLiga, somando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O sonho de disputar a próxima Champions League segue vivo.

Antes do revés na última rodada, o time vinha de uma sequência impressionante de quatro vitórias consecutivas. A meta agora é retomar o caminho dos triunfos imediatamente para pressionar os líderes e garantir sua posição na zona de classificação europeia.

Prováveis escalações e desfalques

Levante: O técnico Luís Castro deve manter uma postura combativa. A provável escalação é: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno e Diego Pampín; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Pablo Martínez e Iker Losada; Etta Eyong e Iván Romero. O principal desfalque é Unai Elgezábal, lesionado.