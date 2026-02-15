O Estádio Montilivi recebe um dos confrontos mais aguardados da Catalunha nesta segunda-feira, 16. O Girona enfrenta o líder Barcelona em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com objetivos distintos na tabela.

Expectativa para o clássico catalão

O confronto em Montilivi gera grande expectativa, embora o favoritismo recaia sobre o lado blaugrana. A equipe comandada por Hansi Flick lidera a competição com autoridade e busca mais uma vitória para se aproximar do título da temporada 2025/26. Para o Barcelona, o duelo é um passo fundamental para manter a distância segura dos rivais. Já para o Girona, o jogo é tratado como uma decisão. Sem aspirações imediatas a vagas europeias, mas longe da zona de rebaixamento, o time de Míchel vê no clássico a oportunidade de uma vitória emblemática para elevar a moral do elenco e da torcida.

Girona tenta surpreender em casa

Ocupando a 12ª colocação com 26 pontos, o Girona realiza uma campanha de meio de tabela, somando seis vitórias, oito empates e nove derrotas. Sob o comando do técnico Míchel, a equipe busca maior regularidade na La Liga. O retrospecto recente dos últimos cinco jogos mostra essa oscilação: após duas vitórias consecutivas, o time registrou dois empates e uma derrota. Jogar em seus domínios contra o melhor time do campeonato será o teste definitivo para a defesa alvirrubra.

A máquina de Hansi Flick

Do outro lado, o Barcelona chega a Montilivi em fase esplêndida. O time lidera a La Liga com 58 pontos, fruto de uma campanha sólida de 19 vitórias, um empate e apenas três derrotas. O ataque tem sido letal e a equipe vive um ótimo momento, tendo vencido quatro de seus últimos cinco compromissos, sendo o único revés um 4 a 0 diante do Atlético de Madrid. O objetivo é somar mais três pontos fora de casa para consolidar a caminhada rumo ao troféu.

Onde assistir ao duelo

O duelo promete emoções, com o Girona tentando usar o fator casa para frear o líder. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.