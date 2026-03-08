O Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, será o palco de um confronto decisivo pela 27ª rodada da La Liga 2 na temporada 2025/26. Nesta segunda-feira, 9, o Espanyol recebe o Real Oviedo em um duelo de opostos. Enquanto os donos da casa buscam reencontrar o caminho das vitórias para seguir sonhando com o acesso, os visitantes lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Contexto e panorama do duelo

A partida carrega um peso significativo para as pretensões de ambos os clubes na segunda divisão espanhola. O Espanyol, atualmente na 7ª posição, está na briga direta por uma vaga nos playoffs de acesso, zona que contempla as equipes do 3º ao 6º lugar. Jogando em seus domínios, somar três pontos é fundamental para não perder contato com o pelotão de frente e manter viva a esperança de retornar à elite do futebol nacional.

Para o Real Oviedo, o cenário é de urgência. Estacionado na 20ª colocação, o time figura na zona de rebaixamento para a Primera Federación (terceira divisão). Com estatísticas preocupantes tanto na defesa quanto no ataque, cada rodada é tratada como uma final. A equipe viaja a Barcelona com o objetivo de capitalizar sobre a instabilidade do adversário e somar pontos cruciais na luta pela permanência.

Espanyol tenta encerrar má fase

Apesar de ocupar a 7ª colocação com 36 pontos, o ambiente no Espanyol é de alerta. A equipe catalã atravessa um momento de instabilidade técnica, refletido em uma campanha de 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O desempenho recente acendeu o sinal vermelho: são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. A pressão da torcida no RCDE Stadium será intensa para que o time estanque a sangria de resultados e volte a pontuar, evitando que o sonho do acesso direto ou via playoffs se distancie.

Real Oviedo busca reação histórica

Do outro lado, o Real Oviedo vive o drama da parte baixa da tabela. Com apenas 17 pontos somados, a equipe enfrenta uma árdua batalha para evitar o descenso. A campanha é frágil, acumulando 15 derrotas e apenas 3 vitórias ao longo da competição. Contudo, o futebol oferece oportunidades de redenção: após uma longa sequência negativa, o time vem de uma vitória na última rodada. Esse triunfo recente serve como combustível moral para tentar surpreender os catalães e iniciar uma reação no campeonato.

Onde assistir a Espanyol x Real Oviedo

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pelos canais ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.