Nesta segunda-feira, 19, o estádio Manuel Martínez Valero será palco de um confronto importante pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Elche recebe o Sevilla às 17h (horário de Brasília), em um duelo que pode redefinir as ambições de ambos os clubes para o restante da temporada 2025/26.

Elche busca consistência em casa

O time da casa entra em campo ocupando a 9ª colocação na tabela, somando 23 pontos. A campanha do Elche até o momento é marcada por um alto número de empates (oito), o que tem impedido a equipe de dar um salto maior rumo à zona de classificação para as competições europeias.

Com um retrospecto recente oscilante, alternando bons momentos e tropeços, o clube aposta no fator casa para superar um adversário tradicional e se consolidar na primeira metade da tabela.

Sevilla tenta fugir da zona de perigo

Já o Sevilla vive uma situação mais delicada na competição. Estacionado na 14ª posição com 20 pontos, o time andaluz vê a zona de rebaixamento próxima e precisa urgentemente somar pontos para ganhar fôlego.

A forma recente preocupa os torcedores, com três derrotas nas últimas cinco partidas, embora a equipe venha de uma sequência curta sem perder. Com 11 derrotas acumuladas no campeonato, o Sevilla precisa corrigir suas falhas defensivas para sair de Elche com um resultado positivo.

Onde assistir ao vivo

A partida promete ser disputada, visto que uma vitória dos visitantes igualaria a pontuação das duas equipes, enquanto um triunfo dos mandantes abriria uma vantagem confortável de seis pontos sobre um rival direto. O torcedor poderá acompanhar todas as emoções deste duelo através da transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).