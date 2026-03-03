A paixão pelo futebol na Espanha não é construída apenas pelo sucesso esportivo dos times e por grandes estrelas – ela é herdada. Um estudo realizado pela LaLiga, como parte de sua campanha “42 Legados, 42 Formas de Vencer”, destaca como a transmissão geracional, a influência familiar e a identidade territorial desempenham um papel decisivo na formação das torcidas de alguns dos clubes mais seguidos internacionalmente na liga.

Real Madrid e Sevilla se destacam como equipes em que a herança familiar do torcedor é especialmente forte, reforçando o apelo global de instituições cuja identidade é passada de geração em geração.

O modelo mais recorrente é o da chamada transmissão vertical – quando o vínculo com o time passa das gerações mais velhas para as mais novas – fenômeno especialmente forte entre as torcidas de Athletic, Real Betis e Sevilla. De forma geral, o pai é a principal figura na transmissão da paixão pelo time.

Herança familiar como força competitiva

O levantamento aponta dinâmicas geracionais marcantes em determinados clubes:

– O Real Betis se sobressai na transmissão da paixão de avós para netos, em sintonia com um de seus lemas históricos: “De pais para filhos, de avós para netos”.

– Considerando a herança vinda de qualquer figura feminina da família — não apenas mães, mas também avós, irmãs ou tias — Real Sociedad e Mallorca aparecem acima da média nacional.

– O Mallorca também registra índices superiores à média de “herança reversa”, quando os pais passam a torcer para o clube dos filhos — um fenômeno que dialoga com a evolução esportiva recente da equipe.

– Os torcedores de Real Betis, Sevilla e Valencia atribuem importância acima da média à transmissão da paixão clubística às próximas gerações, reforçando a ideia de que o legado faz parte da própria identidade dessas instituições.

Identidade territorial e raízes locais

Para além da família, a identidade territorial segue como um dos pilares da lealdade. Clubes como Athletic, Real Sociedad, Mallorca e Valencia apresentam forte identificação local e regional — bem acima da média da liga. Esse vínculo com o território fortalece o engajamento de longo prazo e consolida comunidades profundamente enraizadas, que extrapolam o dia de jogo.