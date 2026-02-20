Neste sábado, 21, o Estádio Benito Villamarín será palco de um confronto de opostos pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O Betis, embalado por uma sequência positiva e de olho nas competições europeias, recebe o Rayo Vallecano, que busca somar pontos preciosos para evitar a aproximação com a zona de rebaixamento. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília).

Betis em ascensão busca vaga na Champions

A equipe da casa vive uma fase sólida na competição. Ocupando a 5ª colocação com 41 pontos, o clube de Sevilha se consolidou como um forte candidato a uma vaga na próxima Champions League. A campanha, composta por 11 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas, reflete a consistência do time comandado por Manuel Pellegrini.

O retrospecto recente anima a torcida verdiblanca: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando poder de reação e eficiência ofensiva. Jogando em seus domínios, a expectativa é que o Betis imponha seu ritmo desde o início, aproveitando a instabilidade do adversário para somar três pontos fundamentais na briga pelo topo da tabela.

Rayo Vallecano tenta fugir do perigo

Do outro lado, o Rayo Vallecano chega a Sevilha em situação delicada. Na 16ª posição com 25 pontos, a equipe de Vallecas está perigosamente perto da zona da degola e precisa urgentemente de regularidade. A campanha de 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas evidencia as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

A forma recente do Rayo inspira cuidados, com três derrotas nas últimas cinco partidas. Sabendo da força do rival em casa, a estratégia deve ser de cautela, apostando na solidez defensiva e em contra-ataques rápidos. Um empate fora de casa seria visto como um resultado valioso na luta pela permanência na elite.

Onde assistir e ficha técnica

A partida promete ser disputada, com os mandantes tentando confirmar o favoritismo e os visitantes lutando pela sobrevivência. O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo através da ESPN 2 (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.