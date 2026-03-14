O Atlético de Madrid recebe o Getafe neste sábado, 14, às 12h15 (de Brasília), no estádio Riyadh Air Metropolitano. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e coloca frente a frente os donos da casa, que brigam no topo da tabela, contra um visitante embalado por uma excelente sequência de resultados.

Análise e expectativas para o confronto

O dérbi da capital espanhola chega em um momento crucial da temporada. Para o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, vencer em casa é fundamental para se manter na acirrada disputa pelo título de La Liga e consolidar sua posição no G-4, grupo que garante vaga direta na próxima Liga dos Campeões. A equipe busca dar sequência à boa fase para pressionar os líderes da competição.

Já o Getafe, sob o comando de José Bordalás, vive um excelente momento e viaja ao Metropolitano com o objetivo de surpreender. Na parte superior da tabela, o time sonha com uma vaga em competições europeias. Uma vitória no clássico representaria um grande impulso moral e classificatório. A expectativa é de um jogo taticamente intenso, opondo a força defensiva dos mandantes à organização competitiva dos visitantes.

Colchoneros buscam consolidação no topo

Atualmente na terceira colocação com 54 pontos, o Atlético faz uma campanha sólida, somando 16 vitórias, seis empates e cinco derrotas. Após um breve período de instabilidade com dois reveses, a equipe reencontrou o caminho dos bons resultados e vem de três triunfos seguidos no torneio. Diante de sua torcida, o objetivo é somar mais três pontos para não se distanciar da briga pela taça.

Visitantes querem surpreender

Do outro lado, o Getafe ocupa a nona posição com 35 pontos, acumulando 10 vitórias, cinco empates e 12 derrotas. Apesar de figurar no meio da tabela, a equipe vive uma fase iluminada: nas últimas cinco partidas, conquistou quatro vitórias, apresentando um futebol perigoso para qualquer adversário. O desafio agora é provar que pode manter esse alto nível de atuação contra um dos gigantes do país fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.