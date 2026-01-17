O Campeonato Espanhol chega à sua 20ª rodada com um confronto de realidades distintas na tabela de classificação. Neste domingo (18), o Atlético de Madrid recebe o Alavés no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília).

A partida coloca frente a frente um time que luta para se consolidar na zona de classificação para a Champions League e outro que tenta desesperadamente se afastar do perigo do rebaixamento, prometendo um duelo tático entre ataque e defesa.

Atlético busca estabilidade no G4

Ocupando a 4ª colocação na tabela com 38 pontos, o time da casa faz uma campanha competitiva, somando 11 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas até o momento. No entanto, a forma recente da equipe de Diego Simeone tem sido marcada pela oscilação, vindo de um revés na última partida.

Para os Colchoneros, jogar em seus domínios é a oportunidade ideal para retomar a confiança e somar três pontos cruciais. A imprensa espanhola e a torcida esperam uma postura ofensiva para evitar que os adversários diretos ameacem sua posição privilegiada no G4 da competição.

Alavés em alerta contra o Z3

Do outro lado do campo, o Alavés vive uma situação delicada. Estacionado na 16ª posição com 19 pontos, o clube basco está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Com um retrospecto de 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, a equipe tem encontrado dificuldades para manter uma sequência positiva.

Diante de um dos times mais fortes da liga, a tendência é que o Alavés adote uma estratégia reativa, buscando explorar contra-ataques e erros do adversário. Pontuar no Metropolitano seria um feito fundamental para elevar o moral do elenco e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Alavés

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo através da ESPN 4 na TV fechada, ou pelo serviço de streaming Disney+.