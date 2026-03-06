O caldeirão do San Mamés promete ferver neste sábado (7), quando o Athletic Bilbao recebe o líder Barcelona em um clássico decisivo pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes históricas com objetivos distintos na tabela.

Expectativas para o confronto

O duelo no País Basco é tradicionalmente um dos mais desafiadores para os visitantes em La Liga. A imprensa esportiva destaca o contraste de estilos: a intensidade e a pressão alta impostas pelo time de Ernesto Valverde contra o jogo de posse de bola e domínio territorial característico da equipe de Hansi Flick. A expectativa é de um jogo físico e taticamente disputado.

Para os torcedores bascos, vencer o líder do campeonato em casa seria uma grande afirmação na temporada. Já para os catalães, o jogo é visto como um teste de força crucial na caminhada pelo título, enfrentando um estádio historicamente hostil.

A situação do Athletic Bilbao

Sob o comando do experiente Ernesto Valverde, o Athletic Bilbao ocupa a 9ª colocação com 35 pontos e segue em uma disputa acirrada no meio da tabela. Uma vitória contra o líder é vital para as suas aspirações de alcançar uma vaga em competições europeias, como a UEFA Conference League.

Apesar de mostrar competitividade, a equipe busca maior regularidade. Nos últimos cinco jogos por La Liga, o time somou três vitórias, um empate e uma derrota. Com uma campanha geral de 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, os Leões apostam no fator casa para impor um ritmo intenso e surpreender o adversário.

Barcelona busca consolidar a liderança

Do outro lado, o Barcelona entra em campo com a autoridade de quem domina a competição. Ocupando a 1ª colocação isolada com 64 pontos, os Blaugranas ostentam uma campanha impressionante de 21 vitórias, apenas 1 empate e 4 derrotas. O ataque poderoso e a disciplina tática implementada pelo treinador alemão transformaram a equipe em uma máquina de somar pontos.

O time catalão vive um ótimo momento, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco compromissos pela liga. O objetivo em Bilbao é claro: somar mais três pontos para manter ou ampliar a vantagem sobre o segundo colocado e desencorajar qualquer aproximação dos rivais na reta final da temporada.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar este grande duelo do futebol europeu, a partida terá transmissão ampla no Brasil. O jogo será exibido na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo .