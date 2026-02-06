O Alavés recebe o Getafe neste domingo, 8, às 10h (horário de Brasília), no estádio Mendizorroza, em Vitória. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol e marca um confronto direto entre equipes separadas por apenas dois pontos na classificação.

Confronto direto na tabela

A partida é vista como crucial para as pretensões de ambos os clubes na reta final da temporada. Para o time da casa, vencer significa consolidar uma posição no meio da tabela e respirar com tranquilidade. Já para os visitantes, o jogo tem ares de decisão, visto que a equipe flerta perigosamente com a zona de rebaixamento.

A imprensa espanhola destaca o duelo como um jogo de “seis pontos”, onde a tensão e a disputa física devem prevalecer sobre as chances claras de gol, dada a necessidade urgente de pontuar de ambos os lados.

Alavés aposta no fator casa

Ocupando a 10ª colocação com 25 pontos, o Alavés vive uma temporada de altos e baixos, somando 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. A equipe vem de uma sequência recente irregular (duas vitórias seguidas, seguidas por duas derrotas e um empate), e busca no apoio de sua torcida no Mendizorroza a força necessária para reencontrar a estabilidade.

Uma vitória neste domingo afastaria qualquer risco matemático imediato de aproximação com o Z-3, permitindo ao clube planejar o restante da competição com menos pressão.

Getafe em situação delicada

A situação do Getafe é consideravelmente mais crítica. Na 17ª posição com 23 pontos, o time está à beira da zona de degola. A fase recente é preocupante: a equipe não vence há cinco jogos, acumulando empates e derrotas que minaram sua confiança.

Com uma campanha de 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, somar pontos fora de casa tornou-se uma obrigação para evitar a entrada na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados dos rivais diretos.

Onde assistir a Alavés x Getafe

Os torcedores poderão acompanhar o duelo decisivo ao vivo através da ESPN 2 (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.