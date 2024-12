Yuri Alberto assume a ponta da artilharia do Brasileirão 2024

Yuri Alberto, do Corinthians, despachou de vez a má fase do início do ano e chegou à artilharia do Brasileirão 2024. Com os dois gols marcados na vitória do sobre o Criciúma por 3 a 2, no último sábado, 30, o atacante chegou a 13 gols na competição, ultrapassando Estêvão do Palmeiras, e ainda chegou a 29 gols em 2024, o que lhe coloca entre os artilheiros do ano no país.

Publicidade

O jogador de 23 anos narrou sua redenção em entrevista de capa da PLACAR de novembro (clique aqui e garanta a sua). Na temporada mais goleadora de sua carreira, ele pode se tornar o segundo jogador do Corinthians a conquistar a artilharia do Brasileirão (o primeiro foi Jô, em 2017).

Além disso, Yuri pode terminar o ano como “artilheiro do Brasil”, pois está a apenas um gol de Pedro, do Flamengo, que tem 25 bolas na rede, mas não entrará mais em campo. Restam dois jogos para o Timão no Brasileirão.

Publicidade

Artilheiros do Brasileirão 2024

1º – Yuri Alberto (Corinthians): 13

2º – Estêvão (Palmeiras): 12

3º – Pedro (Flamengo): 11

Raphael Veiga (Palmeiras): 11

Alerrandro (Vitória): 11

6º – Luciano (São Paulo): 10

Hulk (Atlético-MG): 10

Lucas Moura (São Paulo): 10

Flaco López (Palmeiras): 10

Wesley (Internacional): 10

Garro (Corinthians): 10

12º – Vegetti (Vasco): 9

Borré (Internacional): 9

14º – Lucero (Fortaleza): 8

Paulinho (Atlético-MG): 8

Everaldo (Bahia): 8

Alan Patrick (Internacional): 8

Vargas (Atlético-MG): 8

Braithwaite (Grêmio): 8

Bolasie (Criciúma): 8