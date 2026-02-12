Em uma noite de emoção até o último segundo na Arena da Baixada, o Athletico-PR superou o Santos por 2 a 1, mantendo seu aproveitamento perfeito no Brasileirão de 2026. O confronto, válido pela terceira rodada, foi marcado por um início frenético, equilíbrio tático e um desfecho dramático protagonizado pelo atacante Viveros, que garantiu a vitória paranaense aos 45 minutos da etapa final. Enquanto o Furacão celebra a liderança, o Peixe segue sem vencer na competição.

Início agitado e resposta rápida

A partida começou em alta voltagem em Curitiba. Logo aos dois minutos, a estratégia do técnico Odair Hellmann surtiu efeito quando Viveros foi derrubado na área por Zé Ivaldo. O árbitro Ramon Abatti Abel não hesitou e assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Julimar mostrou frieza, deslocou o goleiro Gabriel Brazão e abriu o placar aos cinco minutos, inflamando a torcida rubro-negra.

Apesar do golpe inicial, o Santos não se intimidou e buscou a reação imediata. O time comandado por Juan Vojvoda equilibrou a posse de bola e chegou ao empate aos 17 minutos. Thaciano recebeu na entrada da área, dominou e finalizou; a bola desviou no caminho, traindo o goleiro Santos e morrendo no fundo das redes. O 1 a 1 refletiu o equilíbrio da primeira etapa, onde ambas as equipes alternaram momentos de perigo, mas pecaram no último passe devido, em parte, ao gramado escorregadio que dificultou o domínio dos atletas.

Duelo de goleiros e tensão crescente

O segundo tempo trouxe um cenário de tensão e oportunidades desperdiçadas. O Santos cresceu com as entradas de Barreal e do estreante Moisés, criando chances claras de virar o marcador. Em um contra-ataque veloz, Moisés exigiu uma defesa espetacular do goleiro Santos, que tocou com a ponta dos dedos para evitar o gol paulista. Do outro lado, Gabriel Brazão também brilhou, operando milagres em finalizações de Zapelli e Felipe Chiqueti, mantendo o Peixe vivo na disputa.

Viveros decide no apagar das luzes

Quando o empate parecia decretado, a estrela de Viveros brilhou. Aos 90 minutos, Esquivel encontrou um passe preciso para o atacante dentro da área. Livre de marcação, Viveros desviou com categoria na saída de Brazão, decretando o 2 a 1.

O final do jogo ainda reservou doses cavalares de drama. Nos acréscimos, o Santos se lançou todo ao ataque, inclusive com o goleiro Brazão indo para a área adversária. No último lance, aos 50 minutos, Brazão cabeceou com perigo, mas o goleiro do Athletico fez a defesa segura, garantindo os três pontos.

Com o resultado, o Athletico-PR segue invicto e visitará o RB Bragantino na próxima rodada. Já o Santos, pressionado pela falta de vitórias, tentará a recuperação recebendo o Vasco na Vila Belmiro.