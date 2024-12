Vitória x Grêmio: horário, escalações e onde assistir

Na quarta-feira, 4, Vitória e Grêmio medem forças pela 37ª rodada do Brasileirão no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. Com uma capacidade superior a 30 mil espectadores, o Barradão está preparado para um grande público em uma partida que promete adrenalina, mesmo com ambos os times já assegurados na elite do futebol brasileiro para 2025.

A despeito da permanência garantida na primeira divisão, ambas as equipes buscam pontos preciosos para assegurar vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. As campanhas notáveis até aqui trazem motivações a mais para este embate. Além disso, o Leão da Barra deseja brindar sua torcida com uma vitória em sua despedida no campeonato jogando em casa.

Como Assistir ao Confronto?

No Brasil, a partida entre Vitória e Grêmio será transmitida pelo Premiere, serviço de pay-per-view, às 20h. Para quem está fora do país, como no Canadá e nos Estados Unidos, a plataforma Fanatiz disponibiliza a transmissão. O jogo tem início agendado para às 18:00 EST, pelo horário do leste dos EUA, e às 20:00 no horário local da Argentina.

Ausências e Destaques

O Vitória, conhecido como Leão da Barra, enfrenta este duelo com alguns desfalques importantes. Matheusinho, lesionado no confronto contra o Fortaleza, é uma baixa confirmada, e Zé Hugo está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Apesar disso, Alerrandro surge como uma esperança de gols, sendo um dos principais atacantes do time baiano.

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Jean Mota; Gustavo Mosquito (Edu), Janderson e Alerrandro

No Grêmio, apelidado de Imortal Tricolor, não há suspensões para esta partida. O time espera repetir a boa performance exibida contra o São Paulo, onde Cristaldo e Geromel se destacaram. Martin Braithwaite também é uma peça-chave para os gaúchos, trazendo sua habilidade e experiência para tentar furar a defesa do Vitória.

Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite

Expectativas para o Jogo

O embate entre Vitória e Grêmio promete ser equilibrado. O fator casa pode ser um trunfo para os baianos, que demonstraram consistência e organização durante o segundo turno do campeonato. Com um ataque inspirado e o Barradão tomado por torcedores entusiasmados, o Leão da Barra aposta em sua qualidade ofensiva para alcançar suas metas nesta reta final.

Por outro lado, com uma equipe sólida e reforços de peso, o Grêmio busca manter a competitividade mostrada até agora, confiando em sua capacidade de superação em partidas fora de casa. Este jogo se desenha como um verdadeiro espetáculo para os fãs do futebol brasileiro, que aguardam um duelo emocionante entre dois gigantes.