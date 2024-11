Vitória x Corinthians: : horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, Vitória e Corinthians se enfrentarão em um dos confrontos mais aguardados da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Ambas as equipes estão embaladas por uma sequência de vitórias e vêm apresentando um desempenho impressionante nas últimas rodadas. O Estádio Barradão será o palco para este jogo eletrizante, marcado não apenas pela antiga rivalidade, mas também pela busca incessante por uma melhor posição na tabela.

O Vitória, conhecido como Leão, atualmente ocupa a 12ª posição. Após triunfos consecutivos contra equipes como Bragantino e Athletico-PR, seus torcedores começam a sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Em contraponto, o Corinthians tem mostrado recuperação, escapando recentemente da zona de rebaixamento com vitórias sobre o Palmeiras e o Cuiabá.

Expectativas para o confronto

Espera-se que a disputa entre Vitória e Corinthians seja bastante acirrada. Os times apresentam um histórico recente similar, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Cada ponto conquistado neste momento é essencial, especialmente devido à diferença mínima entre as vitórias das equipes na tabela.

No histórico de confrontos, a equipe paulista tem ampla vantagem, com 25 vitórias em 44 jogos contra apenas seis do Vitória. No entanto, jogar em casa pode beneficiar o Leão, que buscará se destacar perante sua torcida. A presença de Gustavo Mosquito, ex-jogador do Corinthians, adiciona um toque especial a esta disputa.

Preparativos e escalações

O técnico do Vitória, Thiago Carpini, contará com o retorno de jogadores cruciais como Léo Naldi e Gustavo Mosquito. Por outro lado, o Corinthians enfrenta desafios no setor defensivo devido a desfalques importantes. A equipe paulista precisará se reorganizar para conter o ataque do Vitória, liderado por Alerrandro, artilheiro recente da equipe.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Everaldo e Alerrandro; Técnico : Thiago Carpini

Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Everaldo e Alerrandro; : Thiago Carpini Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torre, Cacá e Bidu; Martínez, Alex Santana, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto; Técnico: Ramón Díaz

O Corinthians apostará na parceria bem-sucedida entre Memphis Depay e Yuri Alberto, que tem se mostrado eficaz nas últimas rodadas. Apesar das baixas em seu time titular, a equipe dirigida por Ramón Díaz busca surpreender fora de casa e manter sua trajetória ascendente na competição.

Transmissão e apostas

A partida será transmitida exclusivamente pelo canal Premiere, em sistema de pay-per-view. Para os fãs de apostas esportivas, as condições equilibradas das equipes sugerem que o empate pode ser um resultado provável. Com talentos ofensivos de ambos os lados, considerar que os dois times marquem gols é válido.

Para aqueles interessados em apostar, é crucial praticar o jogo responsável e reconhecer a imprevisibilidade do futebol, onde um pequeno detalhe pode definir o resultado final. Certamente, este confronto entre Vitória e Corinthians promete ser inesquecível, mantendo a emoção até o último minuto.