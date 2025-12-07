Em um domingo de sol, calor e tensão extrema em Salvador, o Vitória operou um verdadeiro milagre na 38ª rodada do Brasileirão. Precisando vencer e torcer por uma combinação improvável de resultados, o Leão da Barra fez a sua parte ao bater o São Paulo por 1 a 0 no Barradão. O gol salvador foi marcado pelo volante Baralhas na segunda etapa. Com as derrotas de Fortaleza e Ceará em seus respectivos jogos, o time baiano garantiu sua permanência na elite do futebol nacional para 2026, enquanto o Tricolor Paulista encerra o torneio em oitavo e aguarda o desfecho da Copa do Brasil para saber se irá à Libertadores.

Um paredão chamado Rafael

A primeira etapa foi marcada por um domínio absoluto dos donos da casa, impulsionados por um Barradão lotado. O Vitória encurralou o São Paulo, criando diversas oportunidades claras de gol, mas esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Rafael. O arqueiro são-paulino operou milagres, defendendo chutes à queima-roupa de Renato Kayzer e Willian Oliveira. O momento mais impressionante ocorreu aos 22 minutos, quando Erick finalizou colocado no ângulo e Rafael voou para fazer uma defesa espetacular. O Tricolor, passivo e errando muitos passes, pouco ameaçou a meta de Thiago Couto nos primeiros 45 minutos.

O grito de desabafo e a permanência

No segundo tempo, a tensão aumentava à medida que o relógio corria, mas o Vitória manteve a postura agressiva. A persistência foi recompensada aos 22 minutos (67′ corridos). Após boa jogada de Renato Kayzer, a bola chegou em Fabri, que fez o pivô e serviu Baralhas. O volante dominou e soltou um chute cruzado no canto direito, sem chances para Rafael, explodindo o estádio em euforia. O São Paulo tentou reagir com a entrada de jovens jogadores e quase empatou com Pablo Maia e Renzo, mas a defesa rubro-negra segurou o resultado.

Consequências da rodada final

O apito final de Wilton Pereira Sampaio decretou a festa em Salvador. Com os 45 pontos alcançados e beneficiado pelos tropeços diretos de Fortaleza e Ceará, o Vitória escapou do rebaixamento de forma heroica. Já o São Paulo, estacionado nos 51 pontos, termina a competição na oitava colocação. O time do Morumbi agora torce para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, o que abriria uma vaga extra para a fase prévia da Libertadores.

