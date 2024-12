Vitória ainda tem chances de Libertadores

O Vitória ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Embora a probabilidade de classificação seja de apenas 2,7%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a esperança continua viva. Atualmente, o Vitória é o 10º colocado na Série A do Brasileirão, somando 45 pontos.

Para ingressar na tão sonhada competição continental, o Vitória precisa ultrapassar o Corinthians, que está em oitavo lugar com cinco pontos a mais. Com o título recente do Botafogo, as vagas para times brasileiros no torneio aumentaram para oito, oferecendo uma nova possibilidade ao Vitória.

Condições Necessárias para o Vitória se Classificar

Para garantir uma das vagas no G8, o Vitória deve vencer seus dois jogos restantes: contra o Grêmio em casa e contra o Flamengo fora. Além disso, o time precisa de uma combinação favorável de resultados dos concorrentes diretos, como Bahia, Cruzeiro e Corinthians.

O cenário de classificação exige cálculos minuciosos. Um dos cenários mais positivos envolve o Cruzeiro não vencer suas partidas finais, permitindo que o Vitória fique à frente com mais vitórias, mesmo em caso de empate no número de pontos.

Influência dos Jogos no Cenário de Classificação

O desenrolar do jogo entre Bahia e Corinthians é essencial. Um empate aumentaria as chances do Vitória, desde que um desses times não vença na última rodada. Porém, se o Cruzeiro vencer ao menos um jogo, a missão do Vitória se torna mais difícil, exigindo resultados específicos nos confrontos finais entre Corinthians, Bahia, Grêmio e Atlético-GO.

Análise das Rodadas Finais

Vitória: Joga contra o Grêmio no Barradão e contra o Flamengo no Maracanã.

Joga contra o Grêmio no Barradão e contra o Flamengo no Maracanã. Cruzeiro: Enfrenta o Palmeiras no Mineirão e o Juventude no Alfredo Jaconi.

Enfrenta o Palmeiras no Mineirão e o Juventude no Alfredo Jaconi. Bahia: Duela com o Corinthians na Neo Química Arena e com o Atlético-GO na Arena Fonte Nova.

Duela com o Corinthians na Neo Química Arena e com o Atlético-GO na Arena Fonte Nova. Corinthians: Enfrenta o Bahia e finaliza contra o Grêmio na Arena do Grêmio.

Os Desafios na Reta Final para o Vitória

Enquanto se aproxima das últimas rodadas, o Vitória enfrentará desafios tanto em campo quanto em relação aos jogos dos adversários. Cada partida poderá impulsionar ou comprometer as chances do clube baiano de participar da mais prestigiosa competição continental das Américas.

A torcida do Vitória segue confiante, ciente de que o futebol é imprevisível e, enquanto a competição não terminar, tudo pode acontecer. No entanto, para manter as chances vivas, o desempenho em campo deve ser perfeito.