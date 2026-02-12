O Vasco não teve o melhor início de Brasileirão em 2026. Muito pelo contrário, já com três jogos na conta, a equipe carioca ainda não venceu no campeonato. A derrota para o Bahia, dentro de casa, criou uma atmosfera hostil para Fernando Diniz, que foi vaiado junto com alguns jogadores. O resultado também ascendeu o alerta para a sequência da temporada.

“O sentimento é de frustração total. O torcedor tem que estar bravo, chateado e ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A gente produziu para ganhar. Tivemos chances para virar, mas não viramos. Estou aqui para ser vaiado e estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter as oportunidades de gol”, disse Fernando Diniz, após a nova derrota.

“Estou aqui para ser pressionado. Os números são esses, mas o rendimento não era para ser esse desde o ano passado. Eu vou sustentar e acredito que os números vão mudar”, completou ainda.

O técnico do Vasco também falou sobre as vaias da torcida, especialmente direcionadas para Philippe Coutinho. O camisa 10 vem de atuações irregulares, apesar de somar três gols e uma assistência na temporada.

“O Coutinho é um presente para o Vasco. É um jogador extremamente diferente. O torcedor está no direito de vaiar, de xingar. Sobre a hostilidade da torcida, é normal. O time não ganha, tem que vaiar mesmo, tem que hostilizar”.

Nos três jogos do Brasileirão, o Vasco marcou apenas dois gols e sofreu quatro. Diniz ainda aproveitou a coletiva para refletir sobre o desempenho defensivo e ofensivo da equipe, se mostrando incomodado com o aproveitamento da equipe, recordando ainda da qualidade do Rayan, que acabou vendido ainda na última temporada em transferência recorde para o Bournemouth, da Premier League.

“É difícil explicar. A gente perdeu o Rayan, que era um jogador que precisava de poucas oportunidades para chutar e fazer gol de dentro e fora da área, cabeceio. Com o volume que a gente tem criado, é questão de tempo para a bola começar a entrar”.

O Vasco recebe o Volta Redonda no mata-mata do Campeonato Carioca, no próximo sábado, 14, e na sequência visita o Santos pelo Brasileirão.