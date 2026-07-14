O América-MG segue sem vencer em casa no Campeonato Brasileiro Série B. Na noite desta segunda-feira (13), o Coelho empatou por 1 a 1 com o Londrina, no Independência, em partida válida pela 17ª rodada. Segovinha inaugurou o marcador nos acréscimos do primeiro tempo, mas Yago Lincoln deixou tudo igual na etapa final. Os visitantes ainda tiveram um gol de virada anulado pelo VAR nos minutos finais, mantendo o drama da equipe mineira na lanterna da competição.

Vantagem no apagar das luzes

O confronto começou movimentado, com o América-MG assustando logo aos sete minutos, quando Gabriel Barros aproveitou uma saída ruim do Londrina e carimbou a trave do goleiro Kozlinski. A resposta paranaense veio em cobrança de falta de João Vitor e em chute cruzado de Pablo Dyego, ambos parando em ótimas defesas do goleiro Gustavo. O Coelho voltou a pressionar na reta final e quase marcou após Kozlinski falhar em escanteio, mas a zaga salvou em cima da linha. A insistência deu resultado aos 46 minutos: Dalbert fez um lindo lançamento para Segovinha, que dominou dentro da área e soltou uma bomba de canhota para colocar os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

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Empate e alívio com o VAR

Na volta para o segundo tempo, o Londrina adotou uma postura mais ofensiva e não demorou a igualar o placar. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio curto, João Vitor cruzou na medida para o zagueiro Yago Lincoln subir sozinho e testar firme para o fundo das redes. O gol foi confirmado após checagem do VAR. O América-MG tentou reagir e teve a chance de retomar a liderança com Guilherme Parede, mas Kozlinski fez uma defesa espetacular. O drama americano atingiu o ápice aos 43 minutos, quando Gilberto cabeceou para virar o jogo para o Londrina. No entanto, o árbitro de vídeo flagrou impedimento na origem da jogada, anulando o tento e decretando o empate definitivo.

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Com o resultado, o América-MG permanece na última colocação da Série B e continua sua luta para reagir no campeonato. Já o Londrina soma um ponto importante fora de casa na briga para se afastar das últimas posições da tabela.

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