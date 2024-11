Três vagas e quatro candidatos: a briga por acesso à Série A

A Série B do Campeonato Brasileiro chegou a sua última rodada. No próximo domingo, 24, Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport disputam as três vagas restantes que garantem um acesso à Série A de 2025.

Tendo em vista que o Santos já confirmou o título da divisão e, também, a sua vaga para a elite nacional, a emoção se restringe a essa briga. Nem mesmo a luta contra a queda segue viva, já que Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani já foram rebaixados.

Assim, toda a atenção é voltada para os quatro times que querem três espaços. Entre os candidatos, quem vive situação mais favorável é o vice-líder Mirassol, com 64 pontos (e saldo de gols de +15). Empatado em pontos, o Novorizontino é o terceiro por ter dois gols a menos no saldo.

Abaixo, fechando o G-4, está o Ceará, com 63 pontos. O Sport é o quinto, com a mesma quantidade de pontos, mas está fora da zona de acesso à Série A por ter 18 vitórias, enquanto o Vozão venceu 19 vezes.

Os confrontos e probabilidades de acesso à Série A

O Mirassol, em melhor situação, joga em casa e vai a campo contra a Chapecoense, equipe que já se livrou do rebaixamento. Segundo estudo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o time paulista tem 94,3% de chance de acesso.

Já no caso do Novorizontino, a probabilidade é de 83,6% de disputar o próximo Brasileirão. Para confirmar a vaga, porém, o Tigre visita o Goiás, e confirma a vaga com qualquer vitória simples.

O Ceará, que soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tem 70,2% de chance de estar na elite de 2025. O Vozão, visando garantir a classificação, visita o Guarani, lanterna e rebaixado, em Campinas.

Já no caso do Sport, a situação é a de menor possibilidade, conforme o levantamento da universidade mineira. Com 51,9% de probabilidade de jogar a Série A, o Leão da Ilha recebe o Santos, já campeão da competição.