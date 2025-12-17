Thiago Silva não faz mais parte do elenco do Fluminense. O zagueiro, de 41 anos, assinou nesta quarta-feira, 17, a rescisão contratual com o clube. O veterano não cogita a aposentadoria e agora está livre para assinar com qualquer outra equipe.

O principal motivo para a saída de Thiago Silva é a distância da família. Os filhos e a esposa optaram por seguir morando em Londres, na Inglaterra, onde o zagueiro atuou entre 2020 e 2024. O caçula Iago está nas categorias de base do Chelsea e Isago assinou seu primeiro contrato profissional com os Blues.

Por isso, a tendência é que Thiago Silva assine com um time europeu para ficar o mais próximo possível da família.

O Fluminense tentou convencer o jogador a ficar com o argumento da disputa da Copa Libertadores no ano que vem. Em sua segunda passagem pelo Tricolor, o campeão da Copa do Brasil 2007 soma 212 jogos e 19 gols.