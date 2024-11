Telão do Allianz: como é (não) ver Palmeiras x Botafogo

Você já imaginou ir ao estádio e assistir ao jogo por um telão? Foi o que torcedores do Palmeiras fizeram na última terça-feira, 26, para acompanhar a partida contra o Botafogo, pela 36ª rodada do Brasileirão. Em razão da montagem do palco para um show musical, um setor inteiro do Allianz Parque teve a visão encoberta.

O palco atrás do gol Norte está sendo preparado para o conhecido especial de Natal do cantor Roberto Carlos, que grava o show para a TV Globo, na arena, nesta quarta. Uma lona verde, com paredes metálicas protegia o local de eventuais boladas. Do outro lado da estrutura, um telão digno de cinema foi especialmente montado.

Torcedores presentes nas arquibancadas do setor, exatamente atrás do palco — e que, portanto, viam a partida pelo telão — relataram os mesmos sentimentos: apoiar o time e sentir a vibração da torcida.

“É sofrido, palmeirense. Não ver o campo é diferente. Vale pelo time do coração. O Palmeiras ainda vai ser campeão brasileiro”, disse Rafael Mioto. “Estar aqui com a torcida é especial. Mesmo assistindo com a torcida, a energia é única”, completou Lívia Teixeira.

O Palmeiras não cobrou ingressos dos assinantes do seu programa de sócios. Parte da arquibancada Central Leste ainda recebeu os sócios Avanti do setor fechado temporariamente. A estimativa é que o Palmeiras tenha perdido em torno de 10 mil ingressos, já que o anel superior ao que os torcedores estavam estava completamente fechado. Ainda assim, 31.753, com uma renda de R$ 3.284.958,13.

Outros torcedores já tinham vivido experiência semelhante, como na final do Paulistão 2022, quando o Palmeiras bateu o rival São Paulo e ficou com o título.

“Sentir a atmosfera do estádio é o principal fator. Para mim, é bem importante isso. Tinha que estar aqui de qualquer forma”, disse Erick Scolar. “A gente faz de tudo para apoiar o Palmeiras. Não seria por causa de um telão que não estaríamos aqui”, relatou Gabriel Reis.

A transmissão do local era a mesma dos outros dois telões do estádio. Os replays não eram mostrados e, para piorar, informações de cartões, substituições, acréscimos e demais meios de comunicação com o estádio invadiam a imagem principal para desespero dos palmeirenses.

Apesar do esforço do seu torcedor, o Palmeiras perdeu a partida por 3 a 1, com gols de Gregore, Savarino e Adryelson; Richard Ríos fez para a equipe da casa. A liderança voltou para as mãos do Botafogo, que agora tem 73 pontos, três a mais que o time alviverde.

