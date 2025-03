Superação e gols: A saga de Washington, O maior artilheiro dos pontos corridos

Na temporada de 2004, Washington Stecanela Cerqueira, carinhosamente apelidado de “Coração Valente”, protagonizou uma das campanhas mais memoráveis da história do Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa do Athletico Paranaense, o atacante marcou 34 gols em 38 partidas, estabelecendo um recorde que permanece insuperável na era dos pontos corridos.

Em clima de Athletico x Flamengo, no ano de 2004, o Furacão virou o jogo com dois gols de Washington, o Coração Valente, na Arena.#museuathletico pic.twitter.com/2A0SGPBik3 — Museu Athletico Paranaense (@museuathletico) October 27, 2020

Qual foi a jornada de superação e brilho de Washington?

Antes de alcançar tal feito, Washington enfrentou desafios significativos em sua carreira. Diagnosticado com uma cardiopatia que quase o afastou dos gramados, ele superou as adversidades e retornou ao futebol com determinação. Sua passagem pelo Athletico-PR em 2004 não foi apenas uma demonstração de talento, mas também de resiliência e paixão pelo esporte.

Qual foi o impacto de Washington no desempenho do Athletico-PR?

Os gols de Washington foram cruciais para a campanha do Athletico-PR naquele ano, levando o clube ao vice-campeonato brasileiro, ficando atrás apenas do Santos. Sua média de 0,89 gol por jogo destaca sua eficiência e importância para a equipe.

Qual é o legado e reconhecimento de Washington?

Duas décadas após essa façanha, o recorde de Washington ainda é celebrado e serve como referência para artilheiros que buscam inscrever seus nomes na história do futebol brasileiro. Sua trajetória inspira jogadores e torcedores, evidenciando que, com determinação e coragem, é possível superar obstáculos e alcançar feitos extraordinários.

