Neste sábado, 29, chegou ao fim a primeira fase da Série C do Brasileirão, com oito equipes classificadas e quatro rebaixadas. A partir do próximo final de semana, os sobreviventes jogam os quadragulares de acesso, com o objetivo de ocuparem quatro vagas da Série B 2027.
Classificados da Série C
- Botafogo-PB;
- Brusque;
- Ferroviária;
- Maringa;
- Floresta;
- Inter de Limeira;
- Paysandu;
- Santa Cruz.
Rebaixados da Série C
- Itabaiana;
- Confiança.
Segunda fase da Série C
Com definições atualizadas, a segunda fase da terceirona será divida em dois grupos, com jogos em turno e returno. Após seis rodadas, os melhores de cada chave estarão garantidos na Série B do ano que vem.
- Quadrangular 1
Botafogo-PB (1º), Maringá (4º) , Floresta (5º) e Santa Cruz (8º).
- Quadrangular 2
Brusque (2º), Ferroviária (3º), Inter de Limeira (6º) e Paysandu (7º).
A final da Série C, também como jogos de ida e volta, será disputada pelos times que somarem mais pontos nos respectivos grupos. os confrontos estão previstos para os dias 18 e 25 de outubro. No entanto, a segunda data será alterada por coincidir com o 2º turno das eleições.