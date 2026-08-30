Neste sábado, 29, chegou ao fim a primeira fase da Série C do Brasileirão, com oito equipes classificadas e quatro rebaixadas. A partir do próximo final de semana, os sobreviventes jogam os quadragulares de acesso, com o objetivo de ocuparem quatro vagas da Série B 2027.

Classificados da Série C

Botafogo-PB; Brusque; Ferroviária; Maringa; Floresta; Inter de Limeira; Paysandu; Santa Cruz.

Rebaixados da Série C

Itabaiana;

Confiança.

Segunda fase da Série C

Com definições atualizadas, a segunda fase da terceirona será divida em dois grupos, com jogos em turno e returno. Após seis rodadas, os melhores de cada chave estarão garantidos na Série B do ano que vem.

Quadrangular 1

Botafogo-PB (1º), Maringá (4º) , Floresta (5º) e Santa Cruz (8º).

Botafogo-PB (1º), Maringá (4º) , Floresta (5º) e Santa Cruz (8º). Quadrangular 2

Brusque (2º), Ferroviária (3º), Inter de Limeira (6º) e Paysandu (7º).

A final da Série C, também como jogos de ida e volta, será disputada pelos times que somarem mais pontos nos respectivos grupos. os confrontos estão previstos para os dias 18 e 25 de outubro. No entanto, a segunda data será alterada por coincidir com o 2º turno das eleições.