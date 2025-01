‘Segredo é a alma do negócio’, diz Boto sobre mercado do Flamengo

A entrevista coletiva de José Boto, novo Diretor de Futebol do Flamengo, nesta quarta-feira, 8, abriu a pré-temporada rubro-negra. O português comentou as movimentações de mercado da equipe carioca, expectativas para 2025 e também apresentou Alfredo Almeida, seu assistente, e Fernando Sassaki, novo chefe do departamento médico.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

https://x.com/Flamengo/status/1877021808114700364

“Eu venho de uma cultura diferente, em que o segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre negociações prejudica o Flamengo. Não estou aqui para prejudicar o Flamengo, e sim proteger. Portanto, não vale a pena me mandarem mensagens perguntando se jogador tal é verdade porque não vou responder”, disse Boto, em coletiva.

Publicidade

O português disse que pretende trabalhar no Flamengo com a mesma cultura aplicada no futebol europeu. Outra diferença que Boto fez questão de destacar é sobre a programação do clube. A imprensa receberá todo o planejamento da equipe e terá acesso a treinos específicos.

Sobre contratações, o diretor de futebol confirmou uma postura conservadora e foi enfático em dizer que não há planos para vender nenhum jogador do elenco considerado importante: “Todos os jogadores que vierem servem ao modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar a imprensa ou a torcida”.

Trabalho de Boto com Filipe Luís

“Eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe”, disse Boto, apostando no trabalho do ex-lateral e multicampeão pelo próprio Flamengo.

Publicidade

O Flamengo viaja no próximo dia 10, sexta-feira, para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada em amistoso contra o São Paulo. A equipe rubro-negra retorna ao Rio de Janeiro no dia 19.