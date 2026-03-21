O São Paulo recebe o Palmeiras neste sábado, 21, às 21h (de Brasília), no estádio MorumBis, em um duelo que promete parar o país. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, coloca frente a frente os dois melhores times da competição até o momento, em uma verdadeira batalha pela liderança isolada do torneio.

O clássico, conhecido como Choque-Rei, é o principal jogo da rodada e gera enorme expectativa. Por se tratar de um confronto direto pela ponta da tabela logo no início da competição, o resultado tem um peso que vai além dos três pontos, influenciando a moral e a confiança de ambas as equipes. Nos bastidores, o clima esquentou nos dias que antecederam a partida, com dirigentes trocando farpas e levantando preocupações sobre a arbitragem, adicionando ainda mais tensão ao duelo.

O momento do Tricolor Paulista

Sob o comando do técnico Roger Machado, o time da casa chega para o confronto ocupando a vice-liderança, com os mesmos 16 pontos de seu rival. A campanha de cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota mostra a solidez da equipe. Na rodada anterior, o Tricolor foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, perdendo a primeira posição. Agora, a equipe aposta na força de sua torcida no Morumbis para retomar a liderança.

A força do líder Alviverde

Do outro lado, o líder da competição chega embalado. Comandado pelo multicampeão Abel Ferreira, o time visitante ostenta exatamente a mesma pontuação de seu adversário direto: 16 pontos. A vantagem palmeirense está no saldo de gols. A equipe vem de uma vitória importante sobre o Botafogo por 2 a 1, resultado que garantiu o topo da tabela, demonstrando resiliência e foco para tentar manter a ponta mesmo atuando longe de seus domínios.

Onde assistir ao Choque-Rei

Com campanhas idênticas e a liderança do campeonato em disputa, o clássico promete ser um jogo de xadrez tático. O torcedor que não quiser perder nenhum lance deste confronto decisivo terá diversas opções para acompanhar a partida. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal fechado Sportv e pelo pay-per-view Premiere. Além disso, o duelo poderá ser acompanhado via streaming pelo Globoplay.