Nesta quarta-feira (11), o São Paulo recebe o Grêmio no estádio do Morumbis, em um clássico interestadual válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na parte de cima da tabela neste início de competição.

Duelo de gigantes no Morumbis

O embate marca um encontro crucial em um estágio inicial do torneio nacional. Com apenas a terceira rodada em disputa, ambos os times buscam uma vitória para dar um sinal claro de suas ambições. Para o Tricolor Paulista, o jogo é a oportunidade de manter a invencibilidade e usar o fator casa para somar três pontos que podem alçá-lo ao grupo dos líderes.

Do lado do Tricolor Gaúcho, a partida é vista como um teste de fogo para o trabalho do técnico Luís Castro. Após uma campanha de estreia com altos e baixos, vencer fora de casa contra um rival tradicional seria uma demonstração de força e consistência, essenciais para quem almeja brigar pelo título.

Como chega o São Paulo

Sob o comando do técnico Hernán Crespo, o São Paulo chega para o duelo ocupando a 7ª colocação, com 4 pontos somados. A equipe mantém uma campanha sólida até o momento, com uma vitória e um empate. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter a invencibilidade e conquistar os três pontos para saltar para as primeiras posições da tabela.

O momento do Grêmio

Já o time visitante ocupa atualmente a 9ª posição com 3 pontos. A campanha do Grêmio mostra oscilação neste início, registrando uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. O desafio agora é superar o adversário fora de casa para ultrapassá-lo na classificação e demonstrar a evolução tática sob o comando do treinador português.

Onde assistir e arbitragem

A arbitragem da partida ficará a cargo de Sávio Pereira Sampaio (DF). Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance, o jogo terá transmissão ampla: na TV aberta pela Globo, no sistema pay-per-view pelo Premiere, e via streaming através do Globoplay e GETV.