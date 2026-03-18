O São Paulo visita o Atlético-MG nesta quarta-feira, 18, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado terá de lidar com o possível desfalque do lateral-direito Lucas Ramon, enquanto o meia Cauly e Maik surgem como a principal novidade na escalação titular para o duelo na Arena MRV.

Motivo da ausência de Lucas Ramon

De acordo com o Ge, Lucas Ramon foi preservado devido ao alto desgaste físico. O atleta permaneceu na capital paulista para um cronograma de recuperação individualizada após atuar os 90 minutos em seis dos últimos sete jogos. Para sua vaga, Maik é o substituto imediato e deve iniciar o confronto.

Mudanças no meio-campo e provável escalação

No setor criativo, a expectativa é pela entrada de Cauly. O jogador deve ocupar a vaga de Lucas Moura, por conta do gramado sintético da Arena MRV. Já Calleri deve dar lugar à André Silva, recuperado de lesão no joelho. Segundo o Ge, a provável formação do São Paulo conta com:

Rafael, Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Lucas); André Silva (Calleri) e Luciano.

Panorama do confronto na Arena MRV

O São Paulo defende a liderança isolada da competição, somando 16 pontos em seis jogos — o melhor início de campanha da história do clube no atual formato do Brasileirão. Já o Atlético-MG vive momento oposto: ocupa a 16ª posição com cinco pontos e aposta que o técnico Eduardo Domínguez encontre o time ideal para afastar o clube da zona de rebaixamento.