São Paulo foi o time que menos cedeu chances no Brasileirão

Na temporada de 2024, o São Paulo Futebol Clube teve um desempenho incerto no Campeonato Brasileiro, apesar de sua forte defesa. O time terminou na sexta posição da tabela, com sua eficácia defensiva refletida nas estatísticas ao longo do torneio.

Conhecido como Tricolor Paulista, o São Paulo mostrou uma habilidade excepcional em limitar as oportunidades de gol dos adversários. De acordo com o Sofascore, foram cedidas apenas 48 chances claras de gol, fazendo do time do Morumbi o menos vazado nesse quesito entre todos os participantes.

Como foi a performance defensiva do São Paulo?

Liderando o ranking de menos chances claras cedidas, o São Paulo também brilhou defensivamente, encerrando como o quinto com mais jogos sem sofrer gols: 12 partidas com a defesa impenetrável. Apenas Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Fortaleza conseguiram melhores resultados nesse aspecto.

Com 43 gols sofridos, o São Paulo manteve a oitava melhor defesa. Embora tenha ficado atrás de equipes tradicionalmente fortes na defesa como Cruzeiro e Fluminense, o desempenho defensivo consolidou uma posição estável na tabela.

Desempenho ofensivo e posição final

No ataque, o Tricolor também se destacou, marcando 53 gols e sendo o quinto mais eficiente da competição. Essa harmonia entre defesa e ataque foi essencial para uma posição consistente ao longo do campeonato.

Na classificação final, o São Paulo somou 59 pontos, fruto de 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Apesar de algumas oscilações, a equipe alcançou uma colocação respeitável, figurando entre as mais competitivas do Brasileirão 2024.

Expectativas para o próximo campeonato

Avaliando o desempenho de 2024, as expectativas para a próxima temporada são positivas. O São Paulo pretende manter sua excelência defensiva e aprimorar o ataque, visando uma melhor posição na tabela e, possivelmente, competir por títulos de maior expressão.

O planejamento estratégico não se limitará ao campo. A diretoria planeja investir em reforços específicos para fortalecer o elenco, buscando sucesso tanto nacionalmente quanto em competições internacionais.