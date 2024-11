Santos x Vila Nova: horário, escalações e onde assistir

O Santos está diante de um momento decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, a equipe enfrenta o Vila Nova na Vila Viva Sorte, com a meta de assegurar o retorno à primeira divisão do futebol nacional. Este confronto ocorre na 35ª rodada, e com 62 pontos no total, o Peixe busca solidificar sua volta à Série A.

Publicidade

O técnico Fábio Carille estabeleceu o objetivo de atingir 64 pontos para confirmar o acesso. Para isso, além de vencer o Vila Nova, o Santos depende de tropeços do Ceará diante do Avaí. Um triunfo garantiria mais tranquilidade ao clube, consolidando sua liderança no G-4.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Desafios e esperanças do Santos para a partida

O Santos enfrenta algumas dificuldades com desfalques importantes. O zagueiro Jair Cunha está ausente por questões médicas, enquanto Luan Peres se recupera de um estiramento. Além disso, Miguelito está em regime de treino específico após significativa perda de peso. A principal dúvida de Fábio Carille é na lateral direita, dividida entre Hayner e JP Chermont.

Estratégias do Vila Nova para manter o sonho do acesso

O Vila Nova também almeja a Série A, mas está em situação mais complicada. Com 52 pontos, a equipe precisa vencer o Santos e torcer contra os adversários diretos, especialmente o Mirassol. O retorno do zagueiro Dankler, após suspensão, traz otimismo às suas chances de manter vivo o sonho de promoção à elite.

Confronto direto: quem sairá vitorioso?

O embate promete ser intenso. O Santos, sob a liderança de Fábio Carille, busca a consistência que o colocou no topo. Em contrapartida, Luizinho Lopes do Vila Nova almeja surpreender fora de casa, estendendo o sonho do acesso.

Publicidade

Data e horário: 02/11/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Viva Sorte, Santos (SP)

Prováveis Escalações

Santos: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille Vila Nova: Denis Júnior; Elias, Dankler e Jemmes, Rhuan; Ralf, Igore Cristiano; Alesson, Gabriel Silva e Júnior Todinho. Técnico: Luizinho Lopes

O duelo entre Santos e Vila Nova promete não apenas oportunidades de acesso, mas também muita emoção para os torcedores. Agora, resta acompanhar e ver quem sairá vitorioso neste importante confronto.