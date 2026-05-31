O Santos mostrou eficiência cirúrgica para vencer o Vitória por 3 a 1 na noite deste sábado (30), na Vila Viva Sorte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não apresentar um futebol brilhante, o Peixe aproveitou as chances criadas, construiu uma vantagem confortável, mas precisou suar na reta final após a expulsão de Gabigol. O resultado foi fundamental para a equipe paulista, que conseguiu respirar e sair momentaneamente da zona de rebaixamento.

Eficiência e vantagem inicial

O confronto começou truncado, com muitos erros de passe e faltas de ambas as equipes. O Vitória tentava pressionar alto, mas foi o Santos quem abriu o placar na primeira grande oportunidade. Aos 18 minutos, Miguelito arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro Gabriel Vasconcelos.

Mesmo sem dominar as ações, o time da casa soube administrar a vantagem, contando com uma defesa segura de Gabriel Brazão em finalização rasteira de Renê Sousa para ir ao intervalo em vantagem.

Golaço, ampliação e o apagão

Na volta para o segundo tempo, o Vitória parecia melhor e assustou com Matheuzinho, parando novamente em Brazão. No entanto, a estrela santista brilhou sob forte chuva. Aos 8 minutos, Álvaro Barreal pegou sobra de primeira e marcou um golaço. Dois minutos depois, Miguelito roubou a bola no ataque e cruzou na medida para Gabigol, de cabeça, fazer 3 a 0.

O jogo parecia liquidado, mas aos 15 minutos, o cenário mudou: Gabigol foi expulso após revisão do VAR por um gesto obsceno direcionado à torcida, deixando o Santos com um a menos.

Pressão baiana e milagres de Brazão

Com a vantagem numérica, o Vitória se lançou ao ataque. Aos 28 minutos, Renê Sousa ganhou de cabeça e descontou para os visitantes. A pressão se intensificou e a reta final foi de puro drama na Vila Belmiro. Renê Sousa quase marcou o segundo em uma bicicleta espetacular que explodiu no travessão. Nos acréscimos, o atacante do Vitória teve outra chance clara à queima-roupa, mas Gabriel Brazão operou um verdadeiro milagre para garantir o placar.

Com o apito final, a torcida santista comemorou não apenas os três pontos, mas o alívio na tabela. O Santos chega aos 21 pontos e escapa momentaneamente do Z4 do Brasileirão, ganhando moral para a sequência da temporada. Já o Vitória, que vinha embalado, segue sem vencer fora de casa na competição e precisará juntar os cacos para a próxima rodada.